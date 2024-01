Fluminense bate São Raimundo-RR e é líder do Grupo 13 da Copinha

O Fluminense estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em São Carlos, o Tricolor bateu o São Raimundo-RR por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo 13 da competição. Agner abriu o placar no primeiro tempo com um chute rasteiro de fora da área. Na etapa final, João Lourenço e novamente Agner, ambos de pênalti, sacramentaram a vitória da equipe carioca. No outro jogo da chave, Lagarto e São Carlense ficaram no empate sem gols.

Na próxima rodada, o Tricolor das Laranjeiras mede forças com o Lagarto, dia 6, às 15h (de Brasília), em São Carlos. O São Raimundo-RR, por sua vez, atua no mesmo dia contra o São-Carlense, porém às 12h45 (de Brasília).

Pressão Tricolor

Desde o início, o Fluminense mostrou ter mais qualidade e, de forma natural, se impôs na partida. Na primeira chance da equipe carioca, Agner cobrou falta e no rebote, Kelwin chutou em cima do arqueiro do São Raimundo. A bola ainda sobrou para Riquelme, que não conseguiu cabecear em direção à rede. Em outra boa chegada, Julio Fidelis recebeu na direita e deu um lindo chapéu no adversário. Ao ser derrubado na área após a dividida, os jogadores do Tricolor pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Vale lembrar que não há VAR na disputa da Copinha.

Tanto bate… até que fura

Com mais volume de jogos, a equipe carioca, enfim, inaugurou o placar. Depois de uma bonita troca de passes, Agner recebeu da entrada da área e arriscou. O camisa 10, aliás, contou com a contribuição do goleiro Rafael Lennon, que falhou ao tentar executar a defesa e viu a bola balançar a sua rede.

Trave balança

A pressão seguiu durante todo o primeiro tempo. Sendo assim, Agner voltou a aparecer e rolou para Kelwin. O jogador fez fila e por pouco não marcou um golaço em São Carlos, porém a bola tocou na trave e saiu. Logo na sequência, Kelwin recebeu lançamento, escorou para João Lourenço, que chutou de fora da área para boa defesa de Rafael Lennon.

Fluminense amplia

Logo aos 12, Rafael Lennon derrubou Kelwin dentro da área. João Lourenço bateu com categoria no canto esquerdo e ampliou o marcador. O terceiro gol do Tricolor, aliás, também foi de pênalti. Enzo foi derrubado na área, e o árbitro assinalou mais uma irregularidade na área. Desta vez, Agner foi para a cobrança, mas parou no arqueiro do São Raimundo-RR. No rebote, o jogador estufou a rede.

Muita chuva

Na reta final da partida, a chuva caiu forte em São Carlos, porém a equipe de Roraima não teve força para descontar. Por fim, Álvaro, goleiro do Fluminense, chegou a fazer duas boas defesas, mas durante os noventa minutos, a equipe carioca foi superior.

FLUMINENSE 3 x 0 SÃO RAIMUNDO-RR

1ª Rodada do Grupo 13 da Copa SP

Data: 3/1/2024

Horário: 15h15 (de Brasília)

Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira (Luisão), São Carlos (SP)

FLUMINENSE: Álvaro; Júlio Fidélis (Gustavo Lobo 18’/2ºT), Davi Schuindt, Gustavo Cintra e Léo Jance (Esquerdinha 18’/2ºT); Fabinho, Freitas (Enzo 28’/2ºT), Agner (Davi Melo 38’/2ºT); João Lourenço, Riquelme Felipe (Luiz Freitas 28’/2ºT) e Kelwin (Loiola 18’/2ºT). Técnico: Caio Couto

SÃO RAIMUNDO-RR: Rafael Lennon; Pedrinho (Adriano 16’/2ºT), Hugo, Iarley e Gustavo (Claudecir 45’/2ºT); Abrhaão, Mário e Taysson (Cauê 34’/2ºT); Bibi (Victoriano 34’/2ºT), Leocácio (Andinho 45’/2ºT) e Diego Técnico: Beto Vieira

Gols: Agner, 18’/1ºT (1-0); João Lourenço 12’/2ºT (2-0); Agner 32’/2ºT (3-0)

Árbitro: Vinícius Bettio (SP)

Auxiliares: Diego Henrique de Oliveira e Claudio Rafael Ribeiro (ambos de São Paulo)

Cartões amarelos: Júlio Fidelis (FLU); Bibi (SRA)

