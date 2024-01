Vitor Roque é inscrito e está liberado para estrear no Barcelona

O brasileiro Vitor Roque poderá fazer sua estreia no Barcelona nesta quinta-feira. Afinal, o atacante foi regularizado na La Liga e agora tem condições legais de jogo. Dessa forma, o ex-jogador do Athletico-PR agora depende do técnico Xavi Hernández para entrar em campo.

Vitor Roque chegou a Barcelona na semana passada e começou a treinar com os novos companheiros. Ele está relacionado para encarar o Las Palmas, mas até então não sabia se poderia jogar.

A princípio, o brasileiro só jogaria pelo clube catalão na próxima temporada, a partir do segundo semestre. Com a grave lesão de Gavi, porém, que não jogará mais nesta temporada, Vitor Roque pôde ser inscrito na La Liga.

A tendência é que Vitor Roque inicie no banco de reservas contra o Las Palmas, com Lewandowski como titular. O técnico Xavi, contudo, afirmou que os dois podem atuar juntos no time titular.

“Podem se adaptar. Acredito que Vitor Roque pode jogar pelos lados ou de 9. Não haverá problema para que joguem juntos”, disse o técnico do Barça.

Las Palmas e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A partida acontecerá no Estádio Gran Canaria, nas Ilhas Canárias.

