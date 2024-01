Werder Bremen pede R$ 11 mi para liberar Borré para o Inter

O Werder Bremen pediu dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões no câmbio atual) para romper o contrato de empréstimo com o atacante colombiano Borré, que vai até junho próximo. O jogador, que está na mira do Internacional, pertence ao Eintracht Frankfurt. Pagar o valor seria o último obstáculo para o clube gaúcho contatá-lo. A informação é do jornal Bild, da Alemanha.

Apesar de certa dificuldade, porém, o Internacional tem mantido bom relacionamento com os cartolas Eintracht Frankfurt, além de acordo com o próprio jogador. Isso até poderá ajudar na contratação de Borré. Havia, inclusive, uma reunião marcada, nesta quarta-feira, entre o Werder Bremen e o atacante.

O colombiano até ganhou do clube um dia a mais de folga em relação aos outros atletas. Borré, dessa forma, se reapresentou apenas nesta quarta-feira. Ele, porém, foi disensado do treino por causa de uma forte gripe. O diretor de futebol da Werder Bremen, Clemens Fritz, quer mantê-lo no clube.

“Nos vimos rapidamente no clube, nos cumprimentamos e desejamos um ano bom para as nossas famílias. Borré está de volta e presumimos que assim continuará. Estamos planejando o resto da temporada com ele”, disse Fritz á imprensa alemã.

Além de Borré, o Internacional está acertado com Lucas Alerio, que pertence ao tem uma negociação encaminhada com Lucas Alario, também do Eintracht Frankfurt. As negociações estão encaminhadas e o jogador, poderá pintar na capital gaúcha na próxima segunda-feira (8).

