Lelê bate metas, e Fluminense notifica Itaboraí Profute para comprá-lo

Emprestado durante a última temporada, Lelê bateu metas de jogos e terá 70% dos direitos adquiridos pelo Fluminense. Assim, o clube carioca já notificou o Itaboraí Profute, dono dos direitos econômicos do jogador, para efetuar a compra no valor de R$ 4 milhões. Além disso, o Tricolor dividirá o pagamento em cinco parcelas, com a primeira no dia 28 de fevereiro de 2024. A informação é do portal ‘ge’.

Recentemente, o Tricolor informou o Itaboraí Profute que iria exercer a compra do atacante. Nesse sentido, o clube precisava pagar os valores do empréstimo, avaliado em R$ 500 mil, até 31 de dezembro, o que foi realizado.

Fernando Diniz deixou claro que conta com Lelê para 2024 e manifestou o desejo de sua permanência. Apesar de ter ficado de fora da lista do Mundial de Clubes, o jogador permanecerá em definitivo e se reapresentou no CT Carlos Castilho nesta quarta-feira (3).

O comandante tricolor acredita que com uma pré-temporada o atacante pode evoluir e ser uma peça importante ao longo da temporada. Em 2023, o atleta chegou depois de ter se destacado pelo Volta Redonda no Carioca. Ao longo do ano, o atacante disputou 37 partidas, com dois gols e três assistências.

