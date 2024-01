Palmeiras x Queimadense-PB: onde assistir ao jogo de estreia na Copinha

O Palmeiras entrou em contagem regressiva para sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, a equipe sub-20 inicia sua campanha no torneio, nesta quinta-feira (4) diante do Queimadense, da Paraíba. As equipes se enfrentam na Arena Barueri, às 17h30, pela primeira rodada do Grupo 24. Os demais integrantes são o Oeste, de São Paulo e União, do Mato Grosso.

Atual bicampeão da Copinha, o Verdão pode atingir uma marca histórica caso consiga defender o título. Isso porque nenhum time jamais faturou três troféus consecutivos da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão no canal da CazéTV no YouTube e na Twitch.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras chega como o grande favorito ao título, já que é o atual bicampeão da Copinha, seus dois títulos da história. Além disso, os ‘Crias da Academia’ também venceram o Campeonato Paulista sub-20 na última temporada. O elenco, aliás, conta com Estevão, outra grande promessa da base do clube nos próximos anos.

Tanto que o Barcelona já está de olho no jovem meio-campista, que é tratado como o sucessor de Endrick, com relação ao potencial como joia da base. Estevão passou a atrair o interesse dos clubes europeus após bom desempenho na última Copa do Mundo sub-17. Afinal, na competição que ocorreu no ano passado, o meio-campista anotou três gols e três assistências em cinco partidas.

O comandante Lucas Andrade terá uma mescla de atletas que já disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior e outros oriundos do sub-17. Alguns destaques mais experientes são os laterais Gilberto, Edney e Ian, o zagueiro Talisca, os meias Léo e Patrick e os atacantes Kauan Santos e Allan. Ian se despedirá de seu período na base como capitão da equipe. Enquanto Patrick foi o autor do último título do Palmeiras.

O atacante Kauan Santos é um protagonista na base do Alviverde. Ele participou das campanhas nas Copinhas de 2022 e 2023, além de ter recebido oportunidade de Abel Ferreira na temporada passada da Série A. O jogador substituiu Breno Lopes na reta final da derrota por 2 a 1 para o Bragantino.

Outros dois atletas a ficar de olho são o goleiro Aranha, que teve um ótimo rendimento em 2023. Além do atacante Luighi, artilheiro da equipe sub-17.

Confira lista de inscritos do Palmeiras

Goleiros: Aranha, Cesar, Kaique e Luiz Sá

Laterais: Arthur, Gilberto, Edney e Ian

Zagueiros: Benedetti, Gabriel Vareta, Pedro Felipe, Talisca e Vitor Reis

Meio-campistas: Erick Belé, Felipe Goto, Léo, Patrick, Rafael Coutinho, Thalys, Vitor André e Wendell

Atacantes: Allan, Daniel, Estêvão, Juninho, Kauan Santos, Kidani, Luighi, Riquelme Fillipi e Wesley

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook