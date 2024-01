Na estreia de Lucas Beraldo, PSG conquista a Supercopa da França

O PSG ganhou mais um título na França. Neste 3/1, conquistou a Supercopa-2023 (ou Troféu dos Campeões para os franceses) ao vencer por 2 a 0 o jogo único contra o Toulouse, no Parc des Princes. O duelo colocou lado a lado o campeão francês de 2022/23 (PSG) e o campeão da Copa da França 2022/23 (Toulouse). O jogo marcou também a estreia de Lucas Beraldo. O ex-São Paulo entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar do lesionado Skriniar. Foi ovacionado pela torcida que o aplaudiu e gritava olé sempre que o garoto de 20 anos tocava na bola.

Esta foi a 12ª vez que o PSG conquistou o troféu dos Campeões. As outras foram em: 1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. Com isso, o time aumenta a sua vantagem sobre o segundo maior vencedor, o Lyon (com oito). O Toulouse estava atrás do primeiro título desta competição que está na sua 48ª edição. Foi a segunda vez que terminou como vice (a outra foi em 1957).

PSG abre vantagem no primeiro tempo

Apesar de ter pela frente o campeão da Copa da França, o PSG entrou como muito favorito. Afinal, o Toulouse está em péssimo momento (16º colocado do Francês, primeiro na zona de rebaixamento), enquanto o Paris-Saint Germain é líder folgado, cheio de astros e ainda jogava em casa. E logo no início chegou aos gol. Aos dois minutos, Vitinha invadiu pela esquerda e cruzou para Démbele, do outro lado, pela direita. O chute para o meio da áreas pegou Lee livre para fazer 1 a 0.

O PSG seguiu criando algumas chances. O Toulouse também teve duas oportunidades claras: uma do chileno Suázo que passou raspando e uma na trave do holandês Dallinga. Mas, aos 44, Mbappé recebeu pela esquerda, invadiu a área cortando para o meio e batendo com força para matar o goleiro Restes e colocar 2 a 0 no placar.

Beraldo faz a estreia e já é campeão

A vantagem construída no primeiro tempo deixou o PSG com vantagem muito confortável. Dessa forma, jogou vom menor intensidade, o que deu chances para o Toulouse. Sierro, por exemplo, perdeu um gol feito na pequena área. Aos 25, o zagueiro Skriniar, que fazia dupla com Marquinhos, saiu machucado e entrou Lucas Beraldo, para fazer o primeiro jogo com a camisa do PSG. O brasileiro começou ovacionado sempre que tocava na bola. Mas o garoto de 20 anos sentiu um pouco o peso da estreia, errando um passe e ainda desentrosado. Mas não comprometeu. E o camisa 35 celebrou com os companheiros seu primeiro jogo e primeiro título no PSG.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.