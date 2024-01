PSG é investigado por fraude fiscal em contratação de Neymar

Neymar chegou ao PSG em 2017, saiu em 2023, mas a negociação segue rendendo assunto. Afinal, a Justiça da França investiga se um ex-presidente da Assembleia Nacional tentou obter vantagens fiscais na contratação do brasileiro pelo clube francês.





Segundo a agência “AFP” e o jornal “Libération”, Hugues Renson é acusado sobre um possível “tráfico de influência”. Ex-deputado, Renson teria se beneficiado de ingressos para jogos do PSG, além de outras vantagens entre 2017 e 2022.

Ex-diretor de comunicação do PSG, Jean-Martial Ribes também também aparece nas investigações, acusado de ter ligações com Hugues Renson. As investigações, porém, estão em estágio inicial.

Neymar ficou seis temporadas no Paris Saint-Germain, onde fez 173 partidas, com 118 gols e 77 assistências. O brasileiro chegou ao time francês por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época), números que o colocam como maior transferência da história do futebol.

Entre altos e baixos, além de muitas polêmicas dentro e fora de campo, o camisa 10 deixou o clube no meio de 2023. Ele se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que pagou 90 milhões de euros (R$ 490 milhões na cotação da época). Atualmente, Neymar está machucado e tem retorno previsto apenas para agosto.

