Bragantino tenta segurar zagueiro Léo Ortiz, cobiçado pelo Flamengo

Apesar da proposta do Flamengo, o Red Bull Bragantino pretende convencer Léo Ortiz a permanecer no clube para a temporada 2024. Assim, o elenco do Massa Bruta se reapresenta na próxima segunda-feira (8) e conta com a presença do zagueiro para iniciar o trabalho visando o Campeonato Paulista.

A direção da equipe de Bragança Paulista ofereceu uma proposta de renovação contratual com aumento de salário e um plano de carreira ao atleta. Segundo informação do portal ‘ge’, o valor é do mesmo nível aos oferecidos por grandes clubes do futebol brasileiro.

O Massa Bruta pretende utilizar Léo Ortiz como a “cara do projeto” da Red Bull aqui no Brasil. Diante disso, procurou elevar o valor de seu salário para convencê-lo a permanecer mesmo com o interesse do Rubro-Negro.

LEIA MAIS: Gabigol treina no CT do Flamengo e antecipa reapresentação

Um exemplo é o do meia sueco Emil Forsberg, que ficou sete anos no RB Leipzig, da Alemanha, e foi para o NY Red Bulls somente nesta temporada. Além disso, atacante dinamarquês Yussuf Poulsen está há 11 temporadas no Leipzig, e também virou “a cara” do time, tendo um contrato longo.

Negociação persiste

O Bragantino também aposta na identificação do zagueiro, que é o único remanescente campeão da Série B de 2019 que segue no elenco. Além da qualidade em campo, o defensor exerce o papel de liderança, um fator que a equipe paulista não quer perder para 2024.

Houve uma sondagem do Galatasaray, da Turquia, no fim do ano, mas a oferta oficial ainda não aconteceu. Existe um combinado de ambas as partes, de que o clube paulista facilitaria a saída de Léo em caso de uma proposta do Velho Continente.

A negociação com o Flamengo segue, porém a proposta não agradou o Massa Bruta, que não deseja perder o atleta para outro time brasileiro. O zagueiro vê com bons olhos uma possível transferência para o clube do Rio de Janeiro, porém não tem forçado sua saída. Assim, as conversas esbarram nessas questões e está longe de ser solucionada e ter um fim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.