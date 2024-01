Vanderlan, do Palmeiras, entra na mira do Milan

Promessa das categorias de base do Palmeiras, o lateral-esquerdo Vanderlan está na mira do futebol europeu. Afinal, o Milan (ITA) tem interesse no jogador de 21 anos e estuda uma proposta para a janela de transferências do meio do ano.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, é improvável que o clube rubro-negro tente contratar Vanderlan agora em janeiro. O clube tem conversas com o sérvio Matija Popovic, que ocuparia a vaga de extracomunitário. Dessa forma, o brasileiro não poderia ser inscrito.

O Milan, porém, tem concorrência, segundo o repórter italiano. Galatasaray (TUR) e Rennes (FRA) também têm interesse em Vanderlan, mas, ao contrário do time do País da Bota, podem fazer propostas agora em janeiro.

Em 2022, Vanderlan renovou o contrato com o Palmeiras. O vínculo atual é válido até o fim de 2026, com multa rescisória de cerca de 60 milhões de euros (R$ 321 milhões). Ele é um dos principais ativos do Verdão atualmente.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior há duas temporadas, Vanderlan subiu para o profissional em 2020. Ao todo, ele disputou 51 partidas, com um gol marcado e cinco assistências.

