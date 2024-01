Copa da Itália: Roma vira em cima da Cremonese. Está nas quartas

Nesta quarta-feira (3/1), no Estádio Olímpico, a Roma recebeu a Cremonese pelas oitavas de final da Copa da Itália. Diante de um rival que é apenas o quinto colocado da Segundona italiana, era de se esperar uma tranquila vitória romanista. E, assim, consequente classificação sem sustos à próxima fase. Mas não foi nada disso. O time de Cremona saiu na frente no primeiro tempo (gol de Tsadjout). A Roma só conseguiu a virada na etapa final. E graças à Dybala.O argentino entrou no intervalo, deu nova cara ao time, fez a jogada do gol de Lukaku que empatou o jogo e, cobrando pênalti, fez o gol que definiu o dramático 2 a 1.

Assim, a Roma enfrentará, nas quartas, a grande rival da Capital: Lazio. A próxima fase tem outros dois jogos definidos: Milan x Atalanta e Fiorentina x Bologna. Resta saber qual o último classificado, que sai do duelo entre Juventus e Salernitana, que jogam nesta quinta-feira. Quem passar terá pela frente o Frosinone (que eliminou a Udinese)

Roma não marca; Cremonese sai na frente

A Roma acabou caindo na armadilha da Cremonese. Os visitantes começaram marcando em cima e fazendo faltas fortes. Para se ter ideia, antes dos 15 minutos, quatro jogadores do time de Cremona já tinham cartões amarelos (todos por falta). A Roma tentava chegar perto do gol, mas não tinha sucesso. Lukaku, bem marcado, pouco aparecia. E suas duas chances não entraram. Uma falta que Pellegrini muito perigosa e um chute que Belotti chutou, e na sobra, Pellegrini chutou no travessão.

Para complicar de vez, aos 35 a Cremonese chegou ao gol. Numa confusão na área, a bola ficou com Tsadjout (que apesar do nome é italiano). Ele tirou Llorente da jogada e chutou para fazer 1 a 0. Foi o único chute certo do time em toda a etapa.

Dybala faz a diferença

No segundo tempo, com a entrada certeira de Dybala, a Roma ficou em cima. Já a Cremonese buscava eventuais contra-ataques. Quando o nervosismo parecia tomar conta dos romanistas, enfim Lukaku apareceu. Dybala fez grande jogada que resultou num passe de Azmoun para Lukaku, no meio dos zagueiros, fazer o gol que empatou o jogo. Empurrada pela torcida e com um time muito ofensivo, a Roma corria riscos nos contra-ataques, mas teve atitude e virou: aos 38, Spínazzola, que entrada dois minutos antes, foi derrubado na área. Pênalti. Dybala cobrou com força e virou o placar.

No último lance do jogo, a Cremonese teve um escanteio e até o goleiro Jungdal foi tentar o empate que levava para a prorrogação. Deu contra-ataque para os romanistas. El Shaarawy no meio de campo, tentou acertar o gol, que estava sem o arqueiro. Mas a bola saiu raspando. Seria um terceiro gol e tanto. O placar ficou no 2 a 1. Roma nas quartas. E encarando a arquirrival Lazio.

