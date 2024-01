Girona vence o Atlético de Madrid em jogo emocionante e segue na briga pela liderança

Com emoção até o fim. Nesta quarta-feira, abrindo 2024, o Girona recebeu o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, e o time catalão venceu por 4 a 3 no Estádio Montilivi. Valery Fernández, Savinho, Daley Blind e Iván Martín marcaram para os donos da casa, enquanto Álvaro Morata balançou as redes três vezes para os Colchoneros.

Com o resultado, o Girona não deixa o Real Madrid disparar na liderança e segue empatado em pontos com os merengues, agora ambos com 48. O Atlético de Madrid, por sua vez, segue com 38 pontos e pode ser ultrapassado pelo Barcelona nesta quinta-feira.

Início avassalador

Jogando em casa, o Girona partiu para cima e poderia abrir o placar com menos de um minuto. Após cruzamento da direita, porém, Dovbyk finalizou para fora. Mas não demorou muito para o gol sair. No minuto seguinte, após bola recuperada no meio, Valery Fernández recebeu de Pablo Torres, cortou Witsel e bateu bonito para vencer Oblak e inaugurar o marcador.

Tudo igual

A vantagem do Girona, contudo, não durou muito. Afinal, aos 15 minutos o artilheiro Morata empatou. Após lançamento, Griezmann escorou de cabeça para o centroavante, que bateu rasteiro para empatar. A arbitragem chegou a assinalar impedimento, mas o VAR corrigiu o confirmou o gol.

Girona na frente

Pressionando pela vitória do Real Madrid mais cedo, o Girona voltou a atacar e marcou mais duas vezes ainda no primeiro tempo. O brasileiro Savinho, aproveitando rebote, marcou aos 26, e o zagueiro Blind, aos 39, completou bola na pequena área após cruzamento da esquerda.

Hat-trick

Pensou que era tudo no primeiro tempo? Pois não era. Ainda na etapa inicial, Morata recebeu de De Paul, limpou a marcação e diminuiu. Na etapa final, o centroavante espanhol mostrou que estava inspirado e marcou o seu terceiro na partida. Mais uma vez em jogada de De Paul, Morata bateu na saída do goleiro para deixar tudo igual.

No apagar das luzes

Quando o empate parecia definido na Catalunha, o Girona deu mais uma demonstração de que irá brigar pelo título até o final. Aos 45 minutos, Iván Martín recebeu de Portu na entrada da área, limpou a marcação e bateu com categoria. A bola entrou no ângulo do goleiro Oblak.

Sequência

Girona e Atlético de Madrid voltam a campo no próximo sábado, ambos pela Copa do Rei. O time catalão encara o Elche, fora de casa, enquanto a equipe da capital espanhola tem compromisso com o Lugo, também fora de casa.

