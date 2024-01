Inter estreia na Copinha com goleada sobre o Santa Cruz de Sergipe

Em ritmo de treino, o Inter fez 6 a 0 no Santa Cruz de Riachuelo (SE), nesta quarta-feira (03). O jogo valeu pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha. Os gols foram marcados por Ricardo Mathias e Gabriel Carvalho no primeiro tempo. Valentim, Pedro Henrique, Vinicius Souza e Enzo no segundo tempo.

Assim, o Inter lidera o Grupo 12 da competição sub-20. Afinal, no outro jogo, o XV de Jaú aplicou 4 a 0 no Velo Clube. O grupo, aliás, será todo disputado em Jaú. Vale lembrar que são 32 grupos, com os dois melhores avançando para o mata-mata.

Agora, o Inter volta a campo no próximo sábado (06), quando encara o Velo Clube, às 21h45. Depois, encerra a primeira fase encarando o XV de Jaú na terça-feira (09), às 17h15.

O Colorado, vale lembrar, é o segundo maior campeão da Copinha, com cinco títulos, só atrás do Corinthians, que tem 10. Os títulos do Internacional foram conquistados nos anos de 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020. Esse último, aliás, foi com vitória em cima do maior rival, o Grêmio.

