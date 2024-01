Elenco do São Paulo começa sua pré-temporada neste sábado

O São Paulo já definiu a data da apresentação de seu elenco para a pré-temporada. O grupo irá se reunir pela primeira vez neste sábado (6), às 9h, no CT da Barra Funda, para os trabalhos iniciais visando a temporada de 2024. O elenco, com algumas novidades, deverá estar completo para os primeiros treinos.

Em sua pré-temporada, o elenco do São Paulo deverá ter as novidades dos volantes Luiz Gustavo e Bobadilla, assim como a do atacante Erick. Os jogadores, já acertados, são aguardados para o começo dos trabalhos sob o comando do técnico Dorival Júnior. O período de preparação antes dos primeiros jogos do ano será de duas semanas.

Isto porque o primeiro jogo do Tricolor em 2024 será no dia 20, pelo Paulistão. A equipe recebe o Santo André, pela rodada inaugural da competição, que dará quatro compromissos ao time em janeiro. No dia 3 de fevereiro, a equipe joga a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras.

Ao longo dos próximos dois meses, o Campeonato Paulista será o principal campeonato que o São Paulo disputará. Afinal, a disputa da Libertadores, na qual o Tricolor entra apenas na fase de grupos, deverá ter compromissos somente a partir do fim de março.

