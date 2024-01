Goleiro do Atlético-GO faz golaço na Copinha. Assista

O atacante Daniel ampliou aos dez minutos do segundo tempo, enquanto o Operário-PR descontou com Dudu Mosconi. O Fantasma pressionou na tentativa do empate, mas não chegou ao segundo gol. No fim, 2 a 1 para o time goiano.

A 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, conta com a participação de 128 clubes e teve início na terça-feira, com seis partidas. Guarani e Tupã são os demais integrantes do Grupo 9, que tem Atlético-GO e Operário-PR. No duelo que marcou a abertura da chave, o Bugre somou seus primeiros pontos com um triunfo por 2 a 0.