Internacional acerta com zagueiro Robert Renan, por empréstimo

O Internacional acertou o empréstimo do zagueiro Robert Renan, junto ao Zenit, da Rússia. O jogador será repassado ao Colorado pelo período de um ano, portanto, até dezembro de 2024. Embora ainda não haja uma confirmação oficial por parte do clube, as partes já se acertaram para que o defensor volte ao futebol brasileiro. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Grenal.

Robert Renan tem 20 anos e, pelo Internacional, volta ao Brasil após sua passagem pelo Corinthians. O jogador foi vendido ao Zenit, onde ainda tem contrato até 2028. Entretanto, o acerto com o Colorado prevê que Robert possa sair no meio do ano caso os russos recebam alguma proposta financeiramente viável. Ainda assim, o Inter receberia uma porcentagem na chamada ‘taxa de vitrine’.

Anteriormente, Robert chegou a negociar com o Corinthians para retornar ao clube onde se formou, mas as conversas não evoluíram. Assim, as portas acabaram abertas para o Inter que entrou no circuito e ofereceu uma proposta considerada proveitosa pelo jogador.

Jogador com rodagem pelas seleções brasileiras de base, Robert Renan disputou apenas 13 partidas pelos profissionais do Corinthians. Já no Zenit, atuou 17 vezes, mas não vem com grande sequência pelo clube de São Petersburgo. No Inter, ele poderá ter a minutagem que deseja e ganhar a valorização e o espaço que esperava, quando de sua venda, ainda no ano passado.

