Botafogo empresta JP Galvão para clube paulista

O Botafogo acertou o empréstimo do volante JP Galvão para a Inter de Limeira (SP). Assim, o atleta disputará o Campeonato Paulista pelo novo clube. Vale lembrar que o jovem de 22 anos renovou contrato com o Glorioso nesta semana e agora tem vínculo válido até 2026.

Em 2023, vale lembrar, JP Galvão fez apenas 12 jogos pelo Botafogo, sem nenhum gol ou assistência marcada, além de uma grave lesão. O volante estava no clube desde 2022, quando chegou emprestado pelo Vasco. Depois, foi adquirido em definitivo. No entanto, seu primeiro clube como profissional foi o Tigres do Brasil (RJ).

Apesar do empréstimo ser válido apenas para o Campeonato Paulista, a Inter de Limeira disputará ainda a Série D . O Botafogo, por sua vez, disputará o Carioca, a Copa do Brasil, a Libertadores e, claro, o Brasileirão. JP Galvão é carioca e também já jogou como lateral-direito no Glorioso.

Nesta janela de transferências, o Botafogo se desfez ainda do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson, que foram para o Lyon, time de John Textor na França. Quem também viajou para a França é o atacante Luís Henrique, que volta para o Olympique de Marselha. Carlos Alberto, Gabriel Pires, Di Plácido, Lucas Fernandes e Oyama também deixam o clube.

