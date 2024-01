Everton Ribeiro terá despedida do Flamengo no Maracanã

Ídolo do Flamengo, o meia Everton Ribeiro receberá homenagens do clube em fevereiro. A tendência é que, no jogo contra o Vasco, estimado para o primeiro fim de semana do mês que vem, ele tenha contato com a torcida e posará com seus 11 troféus pelo clube.

Vale lembrar que as ações estão aprovadas pelo Bahia, clube que Everton Ribeiro já está apalavrado. Aliás, ele deve ser anunciado neste próximo fim de semana. Também é importante destacar que o Rubro-Negro não jogará no estádio em janeiro. Por isso, a ação será no segundo mês de 2024.

Everton Ribeiro até teve a chance de renovar com o Flamengo. O clube ofereceu um ano a mais de contrato, mas o meia pediu dois. Diante desse impasse, não houve renovação, e o vínculo foi encerrado de forma amigável. Como em 2023 havia a expectativa pela renovação, o Fla não promoveu uma festa de despedida como fez com Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís e Rodrigo Caio nos últimos anos. Além disso, houve forte apelo da torcida nos redes sociais para a promoção do evento.

Everton Ribeiro fez 46 gols em 394 jogos pelo Flamengo. O meia conquistou 11 títulos pelo Fla: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.

