Santos corta promessa da Copinha e pode emprestá-la ao Grêmio

O meia Rodrigo Cezar, que integrava o elenco do Santos para a Copinha foi cortado da competição de base e deverá ser negociado com o Grêmio o jogador de apenas 17 anos já não faz mais parte do elenco do peixe que disputa a competição a tendência é que ele seja emprestado para o tricolor gaúcho pelo período de um ano.

Com contrato até 2025 com o Santos, Rodrigo está no clube desde os 11 anos de idade. O jogador ainda não fez sua estreia entre os profissionais, mas é apontado como uma das principais joias do sistema de jovens atletas do clube praiano. A ideia do Grêmio é contar com o jogador por empréstimo até dezembro de 2024, com opção de compra ao fim deste período.

A negociação, dessa forma, pode vir bem a calhar para o Santos, que passa por um momento de importante aperto financeiro. Após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o clube teve um importante corte em seu orçamento e já se desfez de alguns jogadores. O mais recente acerto para deixar o clube foi Marcos Leonardo, para o Benfica. O Peixe deverá arrecadar em torno de R$ 70 milhões pela venda.

