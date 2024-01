São Paulo vence na estreia na Copinha

O São Paulo derrotou o Porto Vitória (ES) por 5 a 1 na estreia na Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha, nesta quarta-feira (03). Os gols foram marcados por por Ryan Francisco (duas vezes), Igor, Luiz Henrique e Henrique. Já PH descontou para o Capixaba.

A partida foi disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, cidade a cerca de 275 km de São Paulo capital. O local, aliás, é a sede de todos os jogos do Grupo 7, que tem justamente o Tricolor na liderança. Afinal, mais cedo, a Ferroviária despachou o Carajás (PA) por 3 a 0.

O Tricolor entra em campo agora no próximo sábado (06), quando visita o Carajás, às 19h30. Depois, na terça-feira (09), o São Paulo visita a Ferroviária. Vale lembrar que são 32 grupos, com os dois melhores avançando para o mata-mata. A final, como sempre, será no dia 25 de janeiro.

O São Paulo é um dos maiores vencedores da Copinha, competição que é anual e existe desde 1969 (com exceção de 2021, por conta da pandemia). Afinal, o Tricolor venceu quatro vezes: 1993, 2000, 2010 e 2019, atrás só de Corinthians (10); Inter e Fluminense (5).

