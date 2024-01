Inter anuncia a contratação de Robert Renan

O Internacional, enfim, anunciou a contratação do zagueiro Robert Renan. Vale lembrar que ele chega por empréstimo do Zenit (RUS) válido por um ano. No entanto, o clube russo deseja vender o defensor para uma terceira equipe na janela de meio de ano. Essa informação é da “Rádio Grenal”

Dessa forma, o Colorado ganharia uma compensação financeira caso Robert Renan seja vendido pelo Zenit. Aliás, foi por este motivo que o Corinthians desistiu da contratação do jogador, que foi revelado pelo próprio Timão. Ele defendeu o Alvinegro entre 2022 e 2023.

Jogador com rodagem pelas seleções brasileiras de base, Robert Renan disputou apenas 13 partidas pelos profissionais do Corinthians. Já no Zenit, atuou 17 vezes, mas não vem com grande sequência pelo clube de São Petersburgo. No Inter, ele poderá ter a minutagem que deseja e ganhar a valorização e o espaço que esperava, quando de sua venda, ainda no ano passado.

Robert Renan, inclusive, tem passagens pela Seleção Brasileira. Em 2023, aliás, foi convocado pelo treinador Ramon Menezes para substituir substituir Nino nos amistosos com Guiné e Senegal, mas não foi utilizado. Curiosamente, Nino tem a contratação encaminhada pelo próprio Zenit.

