CBF não vai adiar Supercopa; Rio e Uberlândia, possíveis sedes

A CBF não trabalha com a hipótese de adiar a Supercopa do Brasil, marcada para o dia 3 de fevereiro. A partida, entre Palmeiras (campeão brasileiro) e São Paulo (campeão da Copa do Brasil), ainda não tem local definido, mas duas cidades são as mais cotadas. Rio de Janeiro e Uberlândia têm os melhores indicativos para a entidade, que deve confirmar o local até a próxima semana.

O que é certo é que o jogo não acontecerá em Brasília. O Estádio Nacional Mané Garrincha, casa das últimas edições da Supercopa, não estará disponível para a CBF. Entre a data do jogo e o dia 13, haverá o evento Carnaval do Mané, uma série de shows no estádio. Mas o órgão máximo do futebol nacional não quer mexer no calendário já definido anteriormente.

Dessa forma, as duas alternativas surgem como palpáveis, no entendimento da CBF. No Rio, o Maracanã seria a casa do confronto, no caso de haver uma escolha neste sentido. Por outro lado, a possibilidade do jogo ser em Uberlândia levanta as chances do Parque do Sabiá ser a sede da partida.

Por uma questão de logística, o Maracanã é o preferido dos clubes, por ser uma viagem mais curto. Além disso, a Supercopa irá acontecer já com o Campeonato Paulista em andamento, o que exigiria uma viagem mais curta para evitar maiores desgastes. Mas a questão ainda está em aberto, já que o gramado do Maraca está em reforma e não há garantia de que estará pronto a tempo do confronto.

