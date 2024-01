Juan Carlos Osório é o novo técnico do Athletico-PR

Juan Carlos Osório será o treinador do Athletico-PR para 2024. O çlube está no aguardo somente da assinatura do contrato. O colombiano esteve no Zamalek, do Egito, na temporada passada, e deve se apresentar em Curitiba na sexta-feira.

O nome do treinador passou a ganhar força nos últimos dias devido à lentidão para firmar acordo com Domènec Torrent, de acordo com o portal “ge”. O espanhol tinha algumas ofertas em mãos, e o andamento da negociação não seguiu o rumo ideal para o acerto.