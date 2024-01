Botafogo avança por contratação de goleiro do Santos

O Botafogo está perto de fechar a contratação do goleiro John, do Santos, mas emprestado ao Real Valladolid (ESP). Um detalhe a ser definido é o de quando ele chegaria. O contrato com os europeus vai até junho, mas ele perdeu espaço na virada de ano e não atua desde dezembro. As informações são do “Canal do TF”.

A intenção do Botafogo e do Santos é que ele seja comprado pelo Glorioso, e o Valladolid não deve se opor à liberação do arqueiro. Assim, o caminho fica ainda mais livre para o clube carioca. John tem 27 anos e vê com bons olhos uma volta para o Brasil.

O clube europeu, vale lembrar, é de Ronaldo Fenômeno e está na quarta posição da segunda divisão. John não atua desde o dia 05 de dezembro e tem 12 partidas disputadas na temporada 2023/2024. O atleta, aliás, defendeu o Internacional no primeiro semestre, atuando em 14 jogos.

John era monitorado pelo Botafogo desde 2022. Ele subiu para os profissionais do Santos em 2016. Pelo Peixe, foram 28 jogos. O atleta teve ainda um empréstimo para a Portuguesa Santista na temporada de 2019. Agora, com a saída de Lucas Perri para o Lyon, o arqueiro chega para brigar por espaço com o paraguaio Gatito Fernández.

