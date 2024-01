Raul Gustavo volta de empréstimo e vira opção no Corinthians

O zagueiro Raul Gustavo, após encerrar seu período de empréstimo ao Bahia, está de volta ao Corinthians. O defensor de 24 anos será integrado ao grupo comandado pelo técnico Mano Menezes para a temporada de 2024. No ano passado, ele disputou apenas 18 jogos com a camisa do Tricolor Baiano e conviveu com uma série de lesões que o afastou dos gramados na maior parte do tempo.

Raul Gustavo teve rupturas do ligamento cruzado lateral e do ligamento cruzado anterior. Assim, precisou passar por cirurgia e ficou muitos jogos sem entrar em campo. Agora, já recuperado, ele retorna a São Paulo, já que o Bahia não exerceu a opção de compra prevista no acordo previamente estabelecido. Ele chegará para disputar a posição em um setor renovado, com jogadores como Lucas Veríssimo, Félix Torres e Caetano.

O zagueiro, que se profissionalizou no futebol da Croácia, chegou ao Corinthians ainda com idade de juniores, em 2019. Posteriormente, esteve nos profissionais em três temporadas, somando 47 partidas e seis gols marcados. Na carreira, ele passou ainda pela Inter de Limeira, para onde foi emprestado logo depois de subir para o elenco principal do Timão.

