Corinthians goleia o Ji-Paraná em sua estreia na Copinha

A garotada do Corinthians começou a Copinha de 2024 com o pé direito. Nesta quarta-feira (3), em Marília, a equipe goleou o Ji-paraná (RO) pelo placar de 6 a 0, em sua partida inaugural na competição. O jogo teve o atacante Léo Maná como o grande destaque, sendo ele o autor de dois gols do triunfo corintiano.

Além de Léo Maná, Pedrinho (duas vezes), Higor e Kayke completaram o placar em favor do Timãozinho. O Corinthians, dessa forma, já sai na frente com uma das maiores goleadas desta edição da Copinha, mesmo em seu segundo dia. A vitória, entretanto, ainda fica um pouco atrás da grande goleada que o Athletico Paranaense deu no Sparta (TO), por 9 a 0, nesta terça.

A equipe está no Grupo 10, que também tem Bangu e Marília. O próximo compromisso dos meninos do Corinthians acontece no sábado, quando a equipe encara os banguenses, às 17h15, no Estádio Bento de Abreu.

