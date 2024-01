Cruzeiro x Capital-TO: onde assistir e como chegam as equipes

O maior torneio de futebol de base do Brasil terá início para Cruzeiro e Capital-TO, nesta quinta-feira (4), às 15h15 (de Brasília), em duelo disputado no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. As equipes, aliás, estão no Grupo 28 junto com Nova Mutum e União Mogi.

O Cruzeiro chega para o jogo com o sonho de conquistar o bicampeonato da Copinha. Afinal, o time celeste foi o melhor do torneio em 2007. Em 2016 a Raposa chegou as semifinais do torneio. Já em 2019 e 2022 alcançou até a etapa quartas de final.

Onde assistir

O duelo será transmitido na Cazé TV, no Youtube.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa chega para o duelo com o técnico que terminou, junto com Paulo Autuori, o Campeonato Brasileiro. Afinal, Fernando Seabra é o treinador do time que vai disputar a competição.

O Cruzeiro chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Além disso, o time celeste conquistou a Copa do Brasil sobre o Grêmio, e Campeonato Mineiro sobre o rival Atlético, ambos títulos na temporada passada.

Capital-TO

O time de Palmas, no Tocantins, é um jovem da Copa São Paulo. Para se ter uma ideia, quando o Cruzeiro conquistou a primeira Copa SP, o Capital ainda não existia.

A agremiação foi criada em 21 de maio de 2012 e se profissionalizou em 2014. O maior título da história, aliás, foi o Campeoanto Tocantinense da Segunda Divisão, em 2019.

Para falar da atual participação, o Capital não vive boa fase. A equipe perdeu os últimos cinco jogos que disputou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook