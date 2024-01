Negociação por Félix Torres atrasa, mas Corinthians não se desespera

O Corinthians está em estágio final de negociação para contratar o zagueiro Félix Torres. Houve um atraso nas tratativas, mas o clube não acredita que a negociação tenha uma reviravolta. Assim, a conclusão do negócio e o anúncio da chegada do defensor devem ocorrer apenas na próxima semana. O motivo que emperrou as negociações foi a forma de pagamento com o Santos Laguna, do México.

O zagueiro, de 26 anos, custará 5,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação atual) aos cofres do Timão. A questão é que a nova diretoria precisará enviar a primeira parcela após a finalização das tratativas. Essa primeira investida representará algo próximo de 40% do valor total da compra. Esta é a exigência do Santos Laguna para poder liberar o jogador.

Enfim, com o desfecho positivo, Félix viaja ao Brasil para a assinar contrato com o Coringão. O novo presidente, Augusto Melo, aliás, precisou esperar assumir o cargo no clube para poder encaminhar a quantia ao Santos Laguna. Fato que ocorreu na última terça-feira (02). Como é uma negociação internacional, o valor não chega no ato para o clube mexicano. Dessa forma, o planejamento é que a solução para esta situação saia até esta sexta-feira (05).

Enquanto o Corinthians tenta resolver o obstáculo, Félix Torres segue no México. Por sinal, ele estava no grupo do Santos Laguna que treinou no centro de treinamento, na última quarta-feira.

Zagueiro deve chegar para ser o titular no Corinthians

Segundo a avaliação, o defensor desembarcará ao Parque São Jorge para ser o titular da posição ao lado de Lucas Veríssimo. O comandante Mano Menezes ainda terá Caetano e Raul Gustavo como opções para a zaga.

No dia da posse da presidência de Augusto Melo, o Timão confirmou a chegada de três reforços: o lateral-esquerdo Diego Palacios, o volante Raniele e o meio-campista Rodrigo Garro.

Todos eles estarão na apresentação do elenco para iniciar a pré-temporada na próxima semana, no CT Joaquim Grava. Vale relembrar que o Coringão estreará na temporada no Campeonato Paulista. Seu primeiro adversário será o Guarani e o duelo ocorrerá no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena.

