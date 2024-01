Fluminense faz proposta de renovação para Samuel Xavier até o fim de 2025

A proposta tricolor prevê a valorização salarial, e ambas as partes iniciaram as conversas para a renovação em dezembro de 2023, na época do Mundial de Clubes. Em janeiro do ano passado, o clube carioca anunciou a renovação até o fim de 2024. A nova extensão do vínculo não deve ser problema entre as partes, que desejam seguir o acordo.

Desde 2021 no Fluminense, Samuel Xavier já soma 150 jogos e estufou a rede em seis oportunidades. Em 2023, o lateral-direito teve a temporada mais artilheira, com quatro tentos e não deu espaço para Guga na concorrência pela posição. Dois deles, aliás, foram contra o Argentinos Juniors pela Copa Libertadores, pelas oitavas de finais.

