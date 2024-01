Manchester United prepara reformulação no ataque

Sem alcançar os objetivos esportivos traçados antes desta temporada, o Manchester United, pretende uma reformulação de seu elenco, de acordo com a imprensa inglesa. A ideia dos Diabos Vermelhos é aproveitar a janela de transferências do mercado europeu, mesmo correndo o risco de repentinas mudanças com 2023/2024 ainda em andamento.

Com pressa, o clube vai priorizar os negócios de baixo custo e por um curto prazo. Neste sentido, o clube busca um centroavante. Müller e Choupo-Moting, ambos do Bayern de Munique, estão na mira. Werner (Leipzig) e Guirassy (Stuttgart) também passam por uma avaliação criterioso do departamento do futebol.

O United busca um destes quatro nomes, por empréstimo, até o fim da temporada, assim como aconteceu com o holandês Weghorst. O centroavante atuou somente na segunda metade de 2022/23, cedido pelo Burnley.

Por outro lado, o clube de Manchester pretende abrir a porta para a saída de dois jogadores: vai devolver Reguillón ao Tottenham e liberar Sancho, em baixa, por empréstimo, para outra equipe. Uma das possibilidades é cedê-lo para o Borussia Dortmund, justamente o ex-clube do jogador inglês.

O Manchester United ficou na lanterna de sua chave na Champions League, ou seja, não vai participar sequer da Liga Europa até o fim da temporada. No Campeonato Inglês, ocupa apenas a oitava colocação, com somente 31 pontos em compromissos. Suas ambições já foram muito maiores em tempos pretéritos.

