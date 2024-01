Atlético x Timon: escalações e onde assistir

Atlético e Timon fazem sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta quinta-feira (4), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, às 19h30 (de Brasília).

Aliás, a partida marca o primeiro encontro oficial entre Galo e Timon. O jogo é válido pelo Grupo 18 da Copinha. O Atlético, afinal, já venceu três edições do torneio: em 1975, 1976 e 1983.

Onde assistir

O jogo será transmissão exclusiva do SporTV.

Como chega o Atlético

O Galo é um dos principais concorrentes para a Copa SP de 2024. Afinal, tem um elenco qualificado, e é atual vice-campeão do Mineiro. O time sub-20, aliás, disputou 32 partidas na temporada passada, marcou 69 gols e sofreu 33.

Para a partida de estreia, o técnico Guilherme Dalla Déa terá toda a sua equipe a disposição e colocará o seu melhor time em campo.

Como chega o Timon

O time do Maranhão tem uma dura missão na Copinha. Afinal, não tem grande nome e caiu no grupo com Ska, Floresta e Atlético.

ATLÉTICO X TIMON

1ª Rodada Grupo 18 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: Quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP)

ATLÉTICO: Gabriel Átila; Vitor Gabriel, Rômulo, Renan e Paulo Vitor; Léo, Caio Ribas, Yan Phillipe, Mateus Iseppe, Cadu e Isaac. Técnico: Guilherme Dalla Déa.

TIMON: Riquelmir; José, Carlos Henrique, Denisson e Victor; Gustavo, Leônidas e Luis Henrique; Raul, Marcony e Vitor. Técnico: Raimundo Nonato.

