Junior Barranquilla contrata jogador em litígio com ex-clube

Através de seus canais oficiais, o Junior Barranquilla oficializou a contratação do zagueiro colombiano Rafael Pérez. A chegada do atleta, aliás, significa o regresso de um nome que defendeu o Tiburón entre 2017 e 2019.

Entretanto, o que tinha tudo para ser somente uma transação envolvendo nome que retorna ao seu país de origem pode ter outros capítulos mais complexos. Por conta, essencialmente, da forma como o defensor de 33 anos de idade deixou sua última equipe, o San Lorenzo.

No clube argentino, Rafa Pérez era uma das peças com maior regularidade sob o comando de Rubén Darío Insua. Com 52 partidas em 2023, ele foi um dos pilares defensivos do Ciclón que, caracterizado pela solidez na retaguarda, conseguiu retornar a Libertadores após dois anos de ausência.

Porém, um desentendimento envolvendo o que seria uma dívida do San Lorenzo para com o atleta teria deteriorado a relação. Por conta de débito de 110 mil dólares, Rafael Pérez buscou se liberar de obrigações contratuais (algo que aponta ter conseguido) e acertou sua volta para o Junior Barranquilla.

Por sua vez, o clube de Boedo garante que a dívida estava quitada antes do rompimento unilateral do vínculo entre as partes. Fazendo com que, dessa forma, a ida de Pérez para o futebol colombiano tenha de ser invalidada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.