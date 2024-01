Acusadora de Daniel Alves garante que vai denunciar a mãe do jogador

O caso Daniel Alves ganhou novo capítulo. A mulher que acusa o atleta de estupro, em dezembro de 2022, revelou que pretende denunciar a mãe do lateral-direito. O jornal “Sport” foi o primeiro a noticiar a situação.





De acordo com a vítima, o motivo para a denuncia seria a revelação de identidade e imagens expostas nas redes sociais. Ela considera que teve a intimidade invadida pela mãe do atleta.

Aliás, a mãe de Daniel Alves pode responder criminalmente pela situação, afinal, de acordo com a Justiça espanhola, é proibido revelar a identidade da vítima. Os meios de comunicação que reproduziram as fotos e vídeos também podem ser denunciados.

Entenda o caso envolvendo a mãe de Daniel Alves

Irritada com a situação, a mãe do atleta brasileiro decidiu postar fotos e vídeos da suposta vítima do filho curtindo a vida em bares e festas.

Aliás, vale ressaltar que a advogada da acusação recusou qualquer tipo de acordo e disse que as sequelas são irreparáveis.

Relembre o caso Daniel Alves

O lateral está preso desde o último 20 de janeiro. Ele á acusado de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, no fim de dezembro. A Justiça, aliás, ordenou a prisão após depoimentos contraditórios do jogador brasileiro.

Na última vez que falou, Daniel Alves reconheceu que teve relações sexuais de forma consensual. No entanto, revelou que mentiu para preservar seu casamento.

Daniel Alves, afinal, mudou de advogado. Cristóbal Martell, que era seu advogado, uma das referências na Espanha, abandonou o caso. Martell, inclusive, disse que deixou a causa por acreditar que o resultado não será positivo. A nova defensora, Inés Guardiola, é uma jovem de 35 anos e especialista em violência sexual.