Palmeiras x Queimadense-PB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h45

Atual bicampeão da Copa São Paulo, o Palmeiras inicia a sua luta pelo tri seguido nesta quinta-feira (4/1) quando enfrenta o Queimadense às 17h15 (de Brasília). O duelo será na Arena Barueri e válido pelo Grupo 24. Os demais integrantes são o Oeste, de São Paulo e União, do Mato Grosso. O Verdão é cotado comomo maior favorito ao título e você pode acompanhar o bicho-papão da Copinha com a transmissão da Voz do Esporte. E a cobertura começa antes, com o tradicional esquenta que te colocará dentro do jogo. Com o apito inicial, a narração é de Cesar Tavares, locutor bicampeão do prêmio Aceesp em 2022 e 2023.