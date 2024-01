Fortaleza pega todo mundo de surpresa e contrata Everton Cebolinha

O Fortaleza pegou todo mundo de surpresa nesta quinta-feira (4). Afinal, o clube contratou Everton Cebolinha… Antes que a torcida do Flamengo comece a arrancar os cabelos, trata-se, no entanto, de um homônimo do jogador. A Nação, agora, prendeu a respiração. Aquele meia-atacante que você pensou segue no Ninho do Urubu e com o respaldo do técnico Tite.

Cebolinha, o homônimo do meia-atacante do Rubro-Negro, começou recentemente sua jornada no futebol. Ele tem somente 14 anos e, assim, reforçará as categorias de base do Tricolor do Pici.

Antes do anúncio que deixou muita gente desnorteada, Cebolinha defendia o Sport Clube Camacariense, clube que divulgou a saída de seu ex-atleta.

Quem sabe a fera não siga os passos do Cebolinha do Flamengo? O renomado jogador teve passagem por Seleção Brasileira e já conquistou, entre seus canecos, uma Copa América, duas Libertadores e duas Copas do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.