Dudu se apresenta de forma antecipada ao Palmeiras e faz trabalho intensivo

O atacante Dudu se apresentou ao Palmeiras antes da data prevista do elenco, na Academia de Futebol. O camisa 7 retornou às atividades, na última quarta-feira (03). Isso porque o planejamento é fazer um trabalho intensivo e permitir com que ele retorne aos gramados ainda no primeiro semestre de 2024.

O ídolo dá continuidade à recuperação da lesão de rompimento do ligamento cruzado anterior no joelho direito, além de uma contusão no menisco. Ele se machucou na partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do último Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Dudu registrou a sua volta ao tratamento ao lado do fisioterapeuta Marcelo Gondo. Sua última atividade, em 2023, havia sido no dia 29 de dezembro.

“Cá estamos de novo”, escreveu em seu stories no Instagram.

No período em que esteve de recesso, o atacante realizou a recuperação de maneira híbrida. No caso, com observação através de chamada de vídeo e cumprindo um cronograma criado pelo Verdão. Enquanto esteve em São Paulo, foi à Academia de Futebol para dar sequência ao tratamento. Já em dezembro, durante a viagem que fez aos Estados Unidos, respeitou o processo de recuperação, mas realizou os trabalhos de forma remota.

Ainda no mundo das redes sociais, Dudu a utilizou para compartilhar o difícil momento de tratamento da contusão.

“Pra mim, 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil. Cada dia, enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência”, confessou o camisa 7.

Possível retorno ao Palmeiras

O Alviverde não calcula prazos para recuperação de jogadores que se machucam. Contudo, ao analisar o histórico de contusões parecidas e o período de tratamento que é entre nove a dez meses, Dudu deve ter condições de retornar aos gramados entre maio e junho de 2024.

