São Paulo abre vantagem sobre Fla com vendas para grandes europeus

A estreia de Beraldo, ex-São Paulo, no PSG, na quarta-feira (3), e o provável debute de Roque pelo Barcelona, nesta quinta (4), concretizam apenas duas das milhares de negociações do início do ano. Apesar do período simbolizar férias e recomeços para grande parte dos clubes brasileiros, é a época quando o mercado do Velho Continente abre. Com as movimentações entre jogadores e clubes se concretizando, o “Torcedores.com” fez um levantamento de quais clubes brasileiros mais negociaram com os principais europeus.

Entre os europeus, foram consultadas no site Transfermarkt e rechecadas nos sites O Gol e Wikipedia todas as transferências de times brasileiros para os 23 campeões da Champions League e mais nove clubes melhores ranqueados no ranking de coeficientes de clubes da Uefa. São eles: Real Madrid, Milan, Bayern de Munique, Liverpool, Barcelona, Ajax, Internazionale, Manchester United, Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest, Porto, Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund, Manchester City, Feyenoord, Aston Villa, PSV, Estrela Vermelha, PSG, RB Leipzig, Roma, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Napoli, Arsenal e Tottenham.

São Paulo no topo

No topo da lista, o São Paulo aparece, portanto, com 37 jogadores que foram para os 32 clubes. Os destaques vão para as quatro vendas para o PSG, clube que ganhou muito renome recentemente, e as quatro para o Real Madrid, maior campeão da Champions League. Além de Beraldo, Lucas Moura, Raí e Souza pisaram em solo francês. Já Casemiro, Cicinho, Ricardo Rocha e o lateral Vítor vestiram a camisa merengue.

Logo após, aparece o Flamengo: 34 jogadores negociados. O maior parceiro do Mengo é o Porto: cinco transferências. Mais um clube parceiro dos Dragões é o Santos, que fechou o top 3 com 33 vendas, seis delas vestiram a camisa azul e branca. No Peixe, grande parte das negociações foram nos últimos 20 anos. A próxima será a de Marcos Leonardo, que partirá para o Benfica.

Palmeiras e Corinthians levam a rivalidade para fora de campo também. Assim, dos 32 atletas do alviverde, cinco foram para o Porto e dos 30 jogadores que o Corinthians vendeu, cinco foram parar no Benfica. Duas jovens peças dos paulistas ajudarão, então, no crescimento dos números em breve. Apesar do negócio já estar fechado, Endrick só vai ao Real Madrid em julho de 2024 quando completar os 18 anos. Já Moscardo, joia do Corinthians, também pode pintar no PSG, mas as partes ainda não anunciaram o acordo.

