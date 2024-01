Loja do Flu esconde títulos do Flamengo em taça da Libertadores

Uma loja franqueada do Fluminense acabou se envolvendo em uma polêmica nesta quinta-feira (4). Afinal, os gerentes do local decidiram esconder os títulos do Flamengo em uma réplica da taça da Libertadores. O estabelecimento fica localizado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A loja, dessa forma, optou por tampar os títulos do Flamengo de 1981, 2019 e 2021. A atitude do estabelecimento acabou gerando uma enorme repercussão nas redes sociais. Assim, os dirigentes tricolores pediram para que os adesivos fossem retirados do troféu.

Flamengo x Fluminense

“Isso acabou viralizando de uma maneira que a gente não esperava. Isso já foi feito tem tempo, assim que fomos campeões. Só que sempre aparecia um torcedor rival falando uma gracinha, filmava, falava gracinha dos vendedores, xingava”, disse Geraldo, um dos gerentes da loja, em entrevista ao “ge”.

“O pessoal foi ficando vulnerável, porque não podiam reagir. Os próprios clientes pediram uma reação e decidimos colocar uma fita na taça. A partir do momento que foi feito isso, acabou a gracinha”, completou Geraldo.

O Fluminense conta com muitas lojas espalhadas pelo estado. A réplica da taça da Libertadores vem sendo usada em diversos estabelecimentos. O título da competição aconteceu em 2023, depois da equipe tricolor aplicar uma vitória em cima do Boca Juniors no Maracanã.

