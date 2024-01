Paolo Guerrero dá ‘pista’ sobre o que pretende na atual janela

Oficialmente, o atacante Paolo Guerrero está livre no mercado apesar do grande segundo semestre feito com a camisa da LDU. O centroavante peruano marcou oito gols em 20 jogos em meio as conquistas da Sul-Americana e do Campeonato Equatoriano.

Em entrevista dada para a ‘TVE Perú’, Guerrero disse que vai priorizar projetos que lhe deem a chance de ganhar títulos em caráter continental. Não deixando claro, porém, se isso indicaria maior proximidade ou não de renovar com a representação de Quito.

“Acho que passei lindos momentos. Espero que haja uma boa proposta, um projeto para ganhar uma copa internacional.”

Além de fazer elogios ao trabalho desempenhado pelo técnico Luis Zubeldía, Guerrero também assegurou que o clube do qual é torcedor confesso, o Alianza Lima, não fez nenhuma aproximação recente. O clube da capital peruana, aliás, anunciou nesta quarta-feira (3) a chegada de um nome para a posição, o panamenho Cecilio Waterman.

“Ele é um ótimo técnico, sem falar em suas ações. O que ele conquistou é importante, mas, acima de tudo, ele é uma ótima pessoa”, disse o Depredador, acrescentando:

“Acho que não há interesse (do Alianza Lima) e não há problema. Como sempre disse, não vou deixar de ser um torcedor do Alianza.”

Antes da virada do ano, o presidente da LDU, Isaac Álvarez, falou que clubes brasileiros fizeram sondagens a respeito de Paolo Guerrero. Todavia, sem dar maiores detalhes sobre os possíveis interessados.

