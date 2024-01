PSG sonha com Bruno Guimarães, mas trata negócio como difícil

Depois de fechar as contratações de Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo, o PSG segue de olho em um brasileiro. Trata-se de Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle, que atrai o interesse do clube francês para a janela de transferências de janeiro.

Segundo a “ESPN”, Bruno Guimarães encabeça a lista de prioridades do Paris Saint-Germain. Tratado como “plano A”, porém, o brasileiro dificilmente deixará o Newcastle. Titular absoluto, ele faz parte dos planos dos Magpies, que não desejam liberá-lo.

Ainda de acordo com o portal, o jeito seria pagar a multa rescisória, avaliada em cerca de 100 milhões de libras (R$ 624 milhões). Contratado em 2022 por 52 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação da época), o meio-campista renovou contrato recentemente até o meio de 2028.

O que pode facilitar a negociação é o fato de Bruno Guimarães ser representado pelo empresário Giuliano Bertolucci. Com boa entrada no PSG, ele participou das transações de Beraldo e Moscardo. Dessa forma, a influência do agente é atraente para os diretores parisienses.

Bruno Guimarães soma 85 jogos pelo Newcastle, com 11 gols marcados e nove assistências. Revelado no Audax (SP), ele passou ainda por Athletico-PR, onde se destacou, e pelo Lyon, seu primeiro clube no futebol europeu.

