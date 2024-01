Lucas Romero desembarca, vê festa e se declara ao Cruzeiro

O volante Lucas Romero, de 29 anos, desembarcou no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro por duas temporadas.

Um dos atletas mais esperados e falados pelos torcedores do Cruzeiro, Romero chegou na capital mineira pouco depois das 14h (de Brasília) e ressaltou a alegria de voltar ao time mineiro. “Tinha muita vontade de voltar a jogar no Cruzeiro e estou muito feliz”, ressaltou.

Aliás, ele acabou questionado sobre o treinador do time. Afinal, Nicolás Larcamón foi comandante do volante no Leon, do México. Romero, todavia, respondeu de forma simple e direta: “Ele é muito preparado”, garantiu.

Romero chegou a Belo Horizonte com muita festa da torcida cruzeirense. Vários torcedores foram até o aeroporto e encontraram o ídolo na chegada a Belo Horizonte.

Afinal, Romero chega para a sua segunda passagem pela Raposa. Ele atuou na Raposa entre 2016 e 2019 e foi um dos nomes importantes nas conquistas da Copa do Brasil de 2017 e 2018. Ao todo, ele disputou 151 jogos e marcou três gols.