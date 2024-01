Douglas Luiz reata namoro com jogadora mais seguida do mundo

O brasileiro Douglas Luiz e a suíça Alisha Lehmann voltaram com o relacionamento. Os dois são atletas do Aston Villa, da Inglaterra, mas estavam separados desde o fim de 2022.

O casal iniciou o romance em 2021 e ficou até o fim de 2022. No entanto, de acordo com o jornal “The Sun”, da Inglaterra, o jogador brasileiro ficou irritado pela namorada ter aceitado um trabalho como modelo.

Aliás, vale ressaltar que a atleta suíça é a jogadora mais popular nas redes sociais. No Instagram ela tem 16 milhões de seguidores e outros 9,2 milhões no TikTok.

Diante de tanta popularidade, afinal, Alisha recebeu uma oferta de 100 mil libras (cerca de R$ 620 milhões) para ser embaixadora do “My.Club”, plataforma concorrente do “OnlyFans”. Ela, no entanto, ressaltou que sua prioridade é ser reconhecida pelo futebol e não aceitou a oferta.

O Aston Villa é o atual vice-líder da Premier League, com 42 pontos. Aliás, são apenas três pontos de distância para o Liverpool. Ele, inclusive, é o volante com mais gols na competição atualmente, seis gols em 19 jogos, além de três assistências.