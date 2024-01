Cristiano retorna ao Fluminense após empréstimo

Após ser emprestado para Chapecoense, Cristiano está de volta ao Fluminense. O lateral-esquerdo se reapresentou ao clube na manhã desta quinta-feira (4), no CT Carlos Castilho. O jogador de 30 anos tem contrato nas Laranjeiras até dezembro de 2024.

De volta ao Fluminense

Assim, Cristiano vai participar da pré-temporada de Fernando Diniz e deve disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. O lateral chega para ser sombra de Marcelo e também disputar posição com Diogo Barbosa. O jogador, dessa forma, é um dos reforços da equipe tricolor para 2024.

Após passagens por Criciúma, Volta Redonda e Sheriff Tiraspol (Moldávia), Cristiano chegou ao Fluminense em 2021. Na época, os dirigentes tricolores desembolsaram 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) pela contratação do lateral. O jogador, por sinal, acabou participando do título do Campeonato Carioca em 2022.

Apesar da expectativa criada, Cristiano perdeu espaço em 2022 e acabou sendo emprestado para Chapecoense. O lateral sofreu uma lesão grave no ombro e ficou dois meses longe dos gramados, mas conseguiu disputar 31 jogos e marcar um gol pela Chape. O contrato de empréstimo do jogador se encerrou em dezembro de 2023. O atleta, dessa forma, está de volta ao Fluminense e tem mais um ano para mostrar serviço nas Laranjeiras.

