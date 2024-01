Cruzeiro perde muitos gols, mas estreia com vitória na Copinha

O Cruzeiro estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória, nesta quinta-feira (4), ao bater o Capital-TO, por 1 a 0, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. A partida foi válida pelo Grupo 28. O gol foi marcado no segundo tempo por Gui Meira. O time celeste, no entanto, poderia ter vencido por um placar muito maior. Além de duas bolas na trave, a equipe desperdiçou um caminhão de gols.

Com o resultado, o Cruzeiro vai a três pontos e começa a ficar em situação confortável no grupo da competição sub-20. Já o Capital-TO não pontuou. Vale lembrar, afinal, que são 32 grupos, com os dois melhores avançando para o mata-mata.

Primeiro tempo

O Cruzeiro teve bem mais posse de bola. O Centroavante Jhosefer, porém, deu uma de garçom e tocou para Vitinho na entrada da área. Camisa 10 finalizou rasteiro para defesa do goleiro Gustavo, do Capital-TO. O time celeste teve boas chances e ainda botou uma bola na trave, com Vitinho. A Raposa perdeu u caminhão de gols na etapa inicial.

Segundo tempo

O Cruzeiro mandou a segunda bola na trave. Dorival chegou à linha de fundo e cruzou para Fernando. O camisa 11, entretanto, acertou o travessão do gol de Gustavo. Estava demorando para a Raposa abrir o placar. Aos 16 minutos, Gui Meira recebeu livre na área e chutou forte no canto direito: 1 a 0 Cruzeiro.

Cruzeiro busca o bicampeonato

Vale lembrar, afinal, que o Cruzeiro busca o bicampeonato da competição. A equipe celeste conquistou a Copinha em 2007. Em 2016, a Raposa conseguiu chegar à semifinal na sua segunda melhor campanha.

O Cruzeiro, assim, volta a jogar no próximo domingo (7) contra o Nova Mutum, do Mato Grosso, às 17h. A Raposa, dessa forma, encerra a primeira fase em partida contra o União Mogi-SP numa quarta-feira (10), às 17h15.

