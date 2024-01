Roberto Firmino entra na mira de clube da Premier League

O atacante Roberto Firmino entrou na mira do Fulham e pode voltar ao futebol inglês. Em baixa na Arábia Saudita, o brasileiro de 32 anos avalia a saída do Al-Ahli apenas seis meses após sua chegada, e um retorno à Premier League está em pauta.

De acordo com a rádio “TalkSPORT”, o Fulham vê a possível chegada do brasileiro com bons olhos. No meio do ano, a equipe britânica perdeu Aleksandar Mitrovic, que também rumou para a Arábia Saudita, mas para jogar no rival Al-Hilal. Dessa forma, o time de Londres quer uma referência. No momento, Raúl Jiménez, que chegou no começo da temporada, é o centroavante titular.

A passagem de Roberto Firmino começou de maneira promissora no Oriente Médio, com três gols marcados em sua estreia no Al-Ahli. A sequência, porém, não foi das melhores. O brasileiro não marcou mais nenhum gol e virou reserva na equipe.

Ídolo do Liverpool, o atacante foi especulado no Al-Ettifaq, também da Arábia Saudita, mas o negócio não avançou até o momento. No futebol brasileiro, Atlético-MG e Corinthians também tiveram o nome ligado ao atleta, mas seu alto salário impede um retorno ao Brasil.

