Boavista (RJ) contrata volante que subiu com o Criciúma para a Série A

O Boavista anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Léo Costa, de 28 anos. O jogador estava no Criciúma e participou das campanhas do título catarinense e do acesso à Série A em 2023. Ele é o 12º reforço do Verdão de Saquarema para o Campeonato Carioca 2024.

“Estou muito feliz com a oportunidade. Tive outras possibilidades, mas escolhi o Boavista pela forma que o clube enxerga o futebol e pelo projeto que foi apresentado. Aqui já passaram grandes jogadores e quero fazer parte do grupo dos atletas que fizeram história com essa camisa. Venho de uma linda passagem pelo Criciúma e trago uma mentalidade vencedora para somar ao grupo”, disse Léo Costa.

Léo Costa estava há três temporadas no Tigre, mas também possui passagens por Santo André, Sampaio Corrêa, Hercílio Luz e Patrocinense. Ele jogará com Crystopher, que foi seu companheiro no Criciúma.

”Estou muito feliz em reencontrar o Crystopher. Conquistamos juntos no Criciúma e espero repetir isso aqui no Boavista”, declarou.

Já integrado ao grupo que participa da pré-temporada no CT João Havelange, em Pinheiral, Léo Costa já fica à disposição do técnico Filipe Cândido para a estreia do Verdão no Cariocão 2024. Na primeira rodada, afinal, o Boavista encara o Vasco, no dia 18 de janeiro, em São Januário.

