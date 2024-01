Crystal e Everton empatam. Vaga à 4ª fase da Copa da Inglaterra em aberto

No jogo que abriu a terceira rodada da Copa da Inglaterra, nesta quinta-feira (4/1), o Crystal Palace recebeu o Everton no Selhurst Park, em LOndres. O duelo foi equilibrado, mas nos minutos finais, o time londrino, com um a mais, ficou em cima. Mas sem sucesso ofensivo. Com isso, 0 a 0 no placar. Dessa forma, será necessário o jogo da volta (em Liverpool, casa do Everton) para se saber quem passará à quarta fase da competição mais antiga do mundo.

Matheus França (ex-Flamengo) começou como titular, saiu aos 36 da etapa final e fez uma boa partida com a camisa do Crystal Palace, puxando ataques e com bons passes. Mas sem arriscar na finalização. O atacante de 19 anos foi o único brasileiro em campo.

Matheus França no Crystal

Mesmo em casa e com o apoio da torcida, o Crystal Palace foi pouco perigoso no primeiro tempo. Esteve perto de marcar num cruzamento de Schlupp que bateu na defesa e quase enganou o goleiro português João Virgínia e um chute por cima de Lerma. O Everton teve mais posse de bola (54%) e finalizações (4 a 3). Danjuma duas vezes esteve perto de marcar. E o time quase fez um gol olímpico: o goleiro Hendeson salvou no reflexo, com o pé.

Everton, com 10, segura o 0 a 0

A etapa final foi equilibrada, com os times alternando no domínio das ações, mas seguindo sem sucesso no arremate final. Contudo, aos 34 minutos, o atacante do Everton Calvert-Lewin dividiu de forma dura com o lateral Clyne e foi expulso. Com dez em campo, o time de Liverpool se fechou e os londrinos do Crystal Palace ficaram em cima, construindo três chances claríssimas para vencer. Mas a bola não entrou, com 0 a 0, vai ter jogo da volta e o Everton, agora vai buscar a vaga em casa.