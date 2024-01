Com show de Estêvão, Palmeiras marca sete e goleia na estreia da Copinha

O Palmeiras não tomou conhecimento do Queimadense e aplicou uma goleada por 7 a 0 na estreia da Copinha. Estêvão marcou dois gols em campo e acabou sendo um dos destaques do jogo. Os times se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (4), na Arena da Barueri.

Palmeiras x Queimadense

O Palmeiras começou com amplo domínio de jogo e acabou sendo coroado com um gol logo nos minutos iniciais. Aos 13, aconteceu uma penalidade em favor da equipe alviverde. Na cobrança, Estevão converteu. Em seguida, Allan recebeu um belo passe na entrada da área, efetuou um drible no goleiro Anderson e empurrou para dentro das redes. O Porco ainda teve chance de ampliar no primeiro tempo, mas não conseguiu ser eficiente na finalização.

O Palmeiras não se acomodou depois dos gols feitos e continuou pressionando no segundo tempo. Assim, Estêvão e Talisca estufaram as redes de Anderson. O Queimadense tentou esboçar uma reação, mas ficou neutralizado pelo adversário e acabou relaxando em campo. No fim do jogo, Gilberto, Riquelme e Vitor André marcaram mais gols e sacramentaram uma goleada histórica na Copinha.

Assim, Palmeiras e Oeste terminaram como os líderes do Grupo 24, com três pontos conquistados na estreia. Queimadense e União ABC, por outro lado, foram derrotados na primeira rodada e estão nas últimas colocações do chaveamento.

