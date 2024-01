Internacional anuncia a contratação de Lucas Alario

O Internacional confirmou, nesta quinta-feira (04), a contratação do atacante argentino Lucas Alario, que chega do Eintracht Frankfurt (ALE). Aliás, o contrato é válido até dezembro de 2025. Mais cedo, vale destacar, o clube alemão, já tinha se despedido do atleta, postando uma breve mensagem de agradecimento.

“Obrigado e boa sorte, Lucas Alario! O atacante está deixando o Eintracht e ingressando no Internacional Porto Alegre SC, clube brasileiro da primeira divisão, com efeito imediato”, postou o Eintracht Frankfurt.

Lucas Alario tem 31 anos e passou ainda por Colón, River Plate e Bayer Levekusen. Ele estava no Frankfurt desde 2022. Na primeira temporada, aliás, foram dois gols em 26 jogos. No entanto, lesionou o joelho direito em abril de 2023. Dessa forma, não jogou desde então.

Depois de Alario, agora Borré

O Internacional, que já tem Enner Valencia, aliás, busca outro atacante do Frankfurt: Borré. O colombiano também passou por River Plate e hoje está emprestado ao Werder Bremen, também da Alemanha. O foco do Internacional no ataque explica-se pelo fato do Colorado entender que faltaram peças de reposição ao longo de 2023. Em 2024, por outro lado, o clube quer montar um elenco que possa competir com força em mais de um torneio simultaneamente.

O Internacional, vale lembrar, já anunciou a contratação do zagueiro Robert Renan e ainda está perto de fechar com o volante Fernando, ex-Sevilla e Vila Nova, e com o goleiro Ivan, ex-Corinthians e Vasco da Gama.

