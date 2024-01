Marcos Leonardo é do Benfica; atacante agradece ao Peixe

A partir de agora, é oficial: Marcos Leonardo deixou o Santos e passa a ser jogador do Benfica, de Portugal. O centroavante de 20 anos foi vendido pelo Peixe por R$ 97 milhões. Por ter 70% dos direitos econômicos do jogador, o Alvinegro Praiano terá direito a algo em torno de R$ 70 milhões pela negociação, que foi sacramentada nesta quinta-feira (4).

Marcos Leonardo já fez exames médicos em Lisboa e assinou contrato válido por cinco temporadas com as Águias. Mas, depois de 168 jogos e 60 gols com a camisa santista, o jovem atacante não deixou de se lembrar do clube que o formou. Em carta emitida em suas redes sociais, ele agradeceu ao Santos e disse ainda que sempre levará o clube no coração:

“Querido Santos, você me acolheu quando jogar bola era só um grande sonho de criança. Me desenvolveu e permitiu realizar meu primeiro objetivo: me profissionalizar com a sua camisa. Tivemos uma relação intensa. Foram muitos desafios, vitórias e realizações. Gostaria de ter brigado por títulos, mas sempre deixei o meu máximo no campo. Você sempre será o clube que terá, da minha família e, eternamente de mim, a gratidão, o carinho, o respeito. Gostaria também, nesta mensagem, agradecer ao torcedor que sempre me apoiou. Também a todos os profissionais com quem vivemos a paixão pelo Santos”.

De fato, a saída de Marcos Leonardo não surpreende, após o rebaixamento do Santos para a Série B do Brasileirão. Em momento financeiramente complicado, o clube ganha um fôlego com a venda do centroavante, que já esteve perto de ir para a Roma, da Itália, no meio do ano passado, mas permaneceu na Vila.

