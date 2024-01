Xavi elogia a estreia de Vitor Roque: ‘Ele vai nos dar muito’

O atacante Vitor Roque fez a sua estreia pelo Barcelona nesta quinta-feira (4/1). Ele entrou aos 33 minutos do segundo tempo do jogo em que o seu time enfrentou o Las Palmas, fora de casa, nas Ilhas Canárias, pelo Espanhol. O duelo estava 1 a 1 e, no fim o Barça venceu por 2 a 1 graças a um gol de pênalti de Gundogan.

Apesar do pouco tempo, ele foi bastante participativo. Logo no primeiro toque, por pouco não conseguiu roubar uma boa mal atrasada para o goleiro. Chegou a dividir a bola, mas não teve espaço para o arremate. Os companheiros tentaram três lançamentos sem sucesso. Mas, no fim, com o placar já 2 a 1 para o Barça, perdeu duas grandes chances. Uma claríssima na pequena área. Lances em que esteve nitidamente ansioso. Mas ele recebeu muitos elogios, incluindo o treinador Xavi.

Xavi fala sobre Vitor Roque

“Ele vai nos dar muito. Tem ótima qualidade. Vai muito bem em profundidade. Foi por isso que fiz a mudança tirando Lewandowski. Precisávamos de jogadores que pudessem ir em velocidade. Temos muitos jogadores assim, como Vitor Roque, Lamine, Fermín e João Félix” disse Xavi.

O treinador logo em seguida disse que viu o time evoluir com Vitor Roque e os demais reservas que entraram em campo. E que esta será a toada: muitas oportunidades a todos.

“Creio que fiz boas mudanças, incluindo a entrada de Vitor Roque. Eu tenho um ótimo elenco, bons atacantes. E todos ganharão minutagem”.

Ele disse que o pênalti, que os jogadores do Las Palmas consideraram erro de marcação do juiz, existiu. E garantiu uma vitória que seu time mereceu. Porém, lamentou a falta de eficácia do seu time, que poderia ter construído um triunfo bem mais fácil.

“Nossa vitória foi justa. O pênalti, para mim, foi claro. Mas esperava mais acerto de nossa parte pelo último passe. Faltou o talento final para fazer os gols.